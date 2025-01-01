Ремонт моста через Большую Травянку в Лысьве завершат до конца 2025 года Готовность объекта составляет 25% Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Работы по капитальному ремонту моста через Большую Травянку на ул. Лысьвенской в Лысьве стартовали в прошлом году. Они идут в рамках ФП «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году работа будет продолжена: запланировано восстановление несущих конструкций, устройство новых монолитных участков, полная замена гидроизоляции. Также в ходе капремонта подрядчик восстановит дренажные и водоотводные системы, повреждённые элементы опор, смонтирует новые переходные плиты. Предусмотрена зачистка и окраска металлоконструкций с антикоррозийной защитой.

Готовность объекта — порядка 25%, завершить капитальный ремонт сооружения планируется к концу 2025 года.

В министерстве транспорта Пермского края рассказали, что мост протяжённостью более 41 м связывает жилые микрорайоны и частный сектор с социально значимыми учреждениями Лысьвы и имеет большое значение для транспортной инфраструктуры города. С момента строительства моста в начале 1990-х годов объект ни разу не ремонтировали. Сооружение находилось в неудовлетворительном состоянии, на нём был зафиксирован ряд серьёзных дефектов, представляющих угрозу безопасности для всех участников дорожного движения.

«Ремонт моста через реку Большая Травянка станет ещё одним шагом к созданию современной, безопасной и доступной дорожной сети, отвечающей запросам жителей», — подчеркнули в министерстве.

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