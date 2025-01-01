Алина Наумова В Пермском крае замерили загрязнение воздуха после пожара на предприятии в Березниках Также проверили уровень радиации Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В четверг, 3 апреля, в Березниках произошёл крупный пожар на промышленном предприятии ООО «Сода-Хлорат». В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что загорелся трансформатор. Пожар был ликвидирован, а региональное отделение Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проверили качество воздуха у места возгорания.

На сайте Роспотребнадзора отмечено, что пробы воздуха были взяты 3 апреля в 23:10 и 4 апреля 2025 года в 01:05. В анализ входило исследование веществ, появляющихся в результате горения (оксид и диоксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, хлороводород, аммиак, формальдегид, циановодород, сероводород, ксилол и толуол). Кроме того, специалисты измерили уровень радиации.

В результате уровень загрязняющих веществ в воздухе не превышал нормы и считается безопасным для здоровья. Радиационный фон тоже в пределах нормы. Уровень загрязнения воздуха после пожара остаётся на контроле Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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