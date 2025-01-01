Жители отдаленного посёлка в Прикамье остались без скорой помощи Поделиться Твитнуть

Фото: Информационный центр СК России

В связи с отсутствием экстренной медицинской помощи в труднодоступном пос. Тёплая Гора, жители Горнозаводского округа Прикамья обратились с жалобой в прокуратуру. Об этом пишет «Рифей».

Проведенная сотрудниками ведомства проверка выявила, что Чусовская станция скорой помощи, обслуживающая территорию в радиусе свыше 120 км, располагает лишь двумя бригадами, что явно недостаточно. Это послужило основанием для прокуратуры требовать организации дополнительного пункта оказания скорой помощи.

Надзорный орган обратился в суд с соответствующим иском, который был удовлетворён.

Благодаря вмешательству прокуратуры, в пос. Тёплая Гора Горнозаводского округа была создана дополнительная бригада скорой помощи. Она обеспечивает круглосуточное обслуживание более 5,5 тыс. жителей в выходные и праздничные дни, а также в будни с 8:00 до 20:00. Ожидается, что в ближайшем будущем бригада перейдет на круглосуточный режим работы.

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