Прокуратура Прикамья проводит проверку по факту отключения водоснабжения в Осе Без воды остались более 3 тысяч многоквартирных и частных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Органы прокуратуры Пермского края организовали проверку по факту коммунальной аварии в Осе, которая произошла в четверг, 3 апреля. Без холодного водоснабжения остались почти 17,9 тыс. жителей 3042 частных и многоквартирных жилых домов.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщают, что отключение произошло из-за разгерметизации трубы напорного коллектора. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и аварийных служб по своевременному устранению аварийной ситуации, обеспечению населения коммунальными услугами, а также выполнению перерасчёта платы.

Напомним, ремонтные работы на объекте ведут бригады МУП «Водоканал-Оса». По словам главы Осинского округа Игоря Морозова, все необходимые материалы для ликвидации аварии у предприятия имеются. Предварительный срок завершения работ — 10:00 4 апреля. По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, аварию устраняют 9 единиц техники и 15 человек личного состава. От МЧС России участие принимают одна единица техники и два человека личного состава. Сообщается, что к домам организован подвоз воды.

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