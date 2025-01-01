Сотрудник «Азота» провёл урок мужества Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Начальник отдела режима и охраны филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Сергей Колодин провёл урок мужества для учащихся кадетского президентского училища им. Ф. Кузьмина, молодых сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

Мероприятие было посвящено 25-летию со дня трагического боя в Чеченской республике. 29 марта 2000 года около села Джани-Ведено 36 бойцов сводного отряда милиции Прикамья погибли в неравном сражении. Сергей Колодин — один из участников этой военной операции.

Урок мужества проходил на площадке культурного пространства «Завода Шпагина».

Сергей Колодин, начальник отдела режима и охраны филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— В бою измеряется не только физическая сила, но и сила духа, стойкость и верность своим идеалам. Каждый наш шаг на поле сражения был шагом ради тех, кто остался дома. Мы не просто защищали землю, мы боролись за будущее. Память о тех, кто отдал свою жизнь, вдохновляет нас на проведение таких мероприятий, чтобы как можно больше людей знали и помнили о роковых событиях 29 марта 2000 года.

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