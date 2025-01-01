В Прикамье разработана резиновая смесь для буровых двигателей с рекордной износостойкостью Характеристики продукции превышают показатели импортных аналогов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Предприятие «Сокол» и один из российских производителей эластомеров разработали новый резиновый состав для обкладок статоров винтовых забойных двигателей (ВЗД). Испытания показали, что износостойкость смеси на 30% превышает показатели немецкого аналога.

В пресс-службе краевого правительства пояснили, что состав немецкого производителя обеспечивал ресурс ВЗД до 1 тыс. часов. В 2022 году поставки из Европы прекратились. Аналоги из Азии показали низкие результаты — 70% эластомеров хватало только на 100-120 часов, остальные выходили из строя к 300 часам, что стало причиной роста эксплуатационных расходов и массовых перезаливок.

«Сокол» принял решение создать новый состав. Партнёром проекта стал один из российских производителей. Первые 10 статоров с российским эластомером отправились на полевые испытания в конце 2024 года и показали рекордную износостойкость — более 1300 часов.

Директор ООО «ПФ Сокол» Евгений Бурцев подчёркивает, что российские компании не просто заместили импорт, а создали более надёжный продукт.

«Наш эластомер выдерживает экстремальные нагрузки: высокие температуры, абразивное воздействие породы и агрессивные компоненты бурового раствора. Это подтверждают реальные испытания на буровых установках», — объяснил Евгений Бурцев.

Отметим, что ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал колоссальность потенциала промышленности региона и востребованность разработок пермских предприятий, что открывает хорошие перспективы для развития самих предприятий и для стабилизации социально-экономической обстановки в регионе.





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