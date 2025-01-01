Двух жителей Пермского края осудят за аферу с возвратом по гарантии бытовой техники Поделиться Твитнуть

Следственным отделом МВД России по Краснокамскому городскому округу завершено предварительное расследование по уголовному делу в отношении двух местных жителей, 1985 и 1974 г.р. Им инкриминируется покушение на обман с целью наживы и предоставление заведомо ложных сведений. Кроме того, старший из обвиняемых подозревается в ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Следствие установило, что в октябре 2023 года младший из этой пары приобрёл посудомоечную машину в магазине электроники, где он работал. Доставив её домой, он заменил её на старую, переклеив серийные номера. Затем он попросил своего знакомого вернуть старую машину по гарантии, выдавая её за новую, и подать жалобу в магазин. Тот согласился.

Обман был раскрыт экспертизой. Сотрудники магазина, отклонив незаконные требования, сообщили о мошенничестве в полицию. Однако это не остановило злоумышленников, и они сами обратились в полицию с заявлением о том, что магазин отказывается вернуть деньги за некачественный товар. Они также подали иск в мировой суд о нарушении прав потребителей, совершив тем самым заведомо ложный донос.

Давая показания, мужчины пытались ввести полицию в заблуждение, повторяя придуманную историю. Однако следствие доказало, что оба лгут. Они признали вину, а инициатор выплатил магазину 30 тыс. руб., потраченных на экспертизу. Уголовные дела, возбуждённые по статьям УК РФ о покушении на мошенничество, о заведомо ложных показаниях и заведомо ложном доносе, переданы в суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

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