Завершение процедуры банкротства пермского завода Дзержинского отложено Решение могут принять 14 апреля Поделиться Твитнуть

завод Дзержинского

Константин Долгановский

Арбитражным судом Пермского края отложено рассмотрение ходатайство конкурсного управляющего завода им. Дзержинского (ЗиД), находящегося в статусе банкрота, о прекращении процедуры банкротства. Ранее конкурсный управляющий сообщил о полной реализации активов предприятия-должника.

По информации источника в ЗиДе, предоставленной изданию «Коммерсантъ-Прикамье», причиной отсрочки стали недоработки в документации. Следующее заседание по данному вопросу назначено на 14 апреля.

Банкротство завода им. Дзержинского, начавшееся в марте 2006 года, стало самым продолжительным в истории Пермского края, оно длилось 19 лет.

Завод специализировался на выпуске как оборонной, так и гражданской продукции. В 2023 году его активы купила компания «НПО “Курганприбор”» за 725 млн руб. Для руководства пермским филиалом новый собственник учредил специальное подразделение. После совершения сделки ЗиД полностью урегулировал задолженность перед налоговыми органами.

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