В Краснокамске в новые квартиры переедет 321 человек из аварийного жилья Девятиэтажный дом сдан в эксплуатацию Поделиться Твитнуть

На ул. Чапаева, 30 в Краснокамске введён в эксплуатацию 9-этажный дом, большую часть квартир в котором (106 из 117) у застройщика приобрела администрация муниципалитета.

Квартиры предназначены для 321 переселенца из ветхого и аварийного жилья. Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, все жилые помещения с чистовой отделкой, территория дома благоустроена, на ней установлена площадка для детей.

В министерстве строительства региона отметили также, что передача ключей начнётся после проверки всех помещений и постановки дома на кадастровый учёт.

За время действия нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональных программ в Краснокамском округе с 2019 года расселили 40,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. В новое жильё переехали более 3 тыс. человек. Дом по ул. Чапаева, 30 по программе переселения стал уже пятым в муниципалитете.

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