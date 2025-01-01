Пермский «Амкар» арендовал ещё одного вратаря Владислав Васильев будет выступать под номером 99 Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Амкар Пермь»

На правах аренды состав футбольного клуба «Амкар Пермь» пополнил воспитанник академии «Камаза» Владислав Васильев.

Как сообщает пресс-служба клуба, за плечами у 21-летнего голкипера — опыт выступлений за «Спартак Туймазы», пензенский «Зенит» и «Рязань». Аренда вратаря рассчитана до конца ноября 2025 года. В пермском клубе он будет играть под номером 99.

Добавим, что Владислав Васильев стал четвёртым вратарём «Амкар Пермь». В клубе играют Никита Колесов и Егор Трифонов. 25 марта пресс-служба клуба рассказала, что на правах аренды состав команды пополнил воспитанник академии Рамзана, вратарь грозненского «Ахмата» Ризван Ташаев. Он будет выступать под номеров 35 до конца ноября 2025 года.

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