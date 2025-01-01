В Перми возбуждено уголовное дело в отношении подростка, пытавшегося украсть 168 плиток шоколада
15-летний юноша подозревается в совершении разбоя
За попытку кражи 168 плиток шоколада общей стоимостью 17 тыс. руб. следственный отдел по Мотовилихинскому району города Пермь СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка.
Как рассказывают в ведомстве, вечером 29 марта молодой человек в нетрезвом состоянии в одном из магазинов Мотовилихинского района пытался похитить шоколад, угрожая продавщице пневматическим пистолетом. Его обезвредил и задержал посетитель магазина, сообщив о происшествии правоохранительным органам.
Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). В качестве меры пресечения суд назначил ему домашний арест, объявление будет предъявлено в ближайшее время. Свою причастность к преступлению он признал.
Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователем будут выяснены все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Будет дана принципиальная оценка действиям лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетнего, и должностных лиц органов профилактики и учебного заведения, в котором обучается подозреваемый.
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