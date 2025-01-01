В Перми возбуждено уголовное дело в отношении подростка, пытавшегося украсть 168 плиток шоколада 15-летний юноша подозревается в совершении разбоя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За попытку кражи 168 плиток шоколада общей стоимостью 17 тыс. руб. следственный отдел по Мотовилихинскому району города Пермь СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка.

Как рассказывают в ведомстве, вечером 29 марта молодой человек в нетрезвом состоянии в одном из магазинов Мотовилихинского района пытался похитить шоколад, угрожая продавщице пневматическим пистолетом. Его обезвредил и задержал посетитель магазина, сообщив о происшествии правоохранительным органам.

Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). В качестве меры пресечения суд назначил ему домашний арест, объявление будет предъявлено в ближайшее время. Свою причастность к преступлению он признал.

Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователем будут выяснены все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Будет дана принципиальная оценка действиям лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетнего, и должностных лиц органов профилактики и учебного заведения, в котором обучается подозреваемый.





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