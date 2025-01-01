Восемь городов Пермского края впервые признаны комфортными для проживания Ещё 13 населённых пунктов укрепили свои позиции в Индексе качества городской среды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам Индекса качества городской среды за 2024 год, опубликованным Минстроем РФ, в список населённых пунктов с комфортной городской средой вошёл 21 город из Пермского края.

Восемь городов попали в перечень впервые. Это Чернушка, Оханск, Нытва, Лысьва, Красновишерск, Соликамск, Александровск и Добрянка, набравшие 226, 211, 221, 210 212, 207, 206 и 214 баллов соответственно.

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, это результат совместной с федеральными властями и муниципалитетами работы по развитию городских пространств, в том числе и в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Глава региона подчеркнул, что власти продолжат работу по созданию комфортных условий для жизни прикамцев.

Ещё 13 городов, которые уже были в перечне, смогли укрепить свои позиции. Это Пермь 252 (+32 балла), Березники — 247 (+30 баллов), Верещагино — 220 (+30 баллов), Горнозаводск — 236 (+32 балла), Губаха — 238 (+27 баллов), Кизел — 218 (+27 баллов), Краснокамск — 256 (+37 баллов), Оса — 261(+24 балла), Очёр — 239 (+29 баллов), Усолье — 226 (+ 35 баллов), Чайковский — 233 (+ 37 баллов), Чердынь — 252 (+30 баллов), Чусовой — 237 (+33 баллов).

Отметим, что исследование Минстроя по 36 показателям охватило 1116 городов России. Учитывались благоустройство, разнообразие и современность городской среды, доступность инфраструктуры, безопасность, экологическое состояние, эффективность местного самоуправления. Чтобы попасть в Индекс и получить статус благоприятного для проживания, населённому пункту необходимо набрать 181 балл. Максимально можно набрать 360 баллов.

Эксперты отмечают, что индекс показывает эффект от происходящих в городах изменений и определяет ключевые направления для дальнейшей работы.

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