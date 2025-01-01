В Прикамье Юговской молкомбинат увеличил прибыль в пять раз
Доход предприятия в 2024 году составил 29,7 млрд рублей
Компания ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» опубликовала свои финансовые результаты за 2024 год. По данным Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, чистая прибыль организации выросла в 5,3 раза, до 4,1 млрд руб. (784,2 млн руб. годом ранее), доход увеличился на 24%, до 29,7 млрд руб. (24,2 млрд руб. в 2023 году).
В марте сообщалось, что после судебных тяжб, которые длились в течение трёх лет, Федеральная налоговая служба и Россельхознадзор взыскали с предприятия более 1 млрд руб. Компании были доначислены НДС из-за выпуска сычужного продукта, не соответствовавшего условиям льготного налогообложения. По результатам анализа было установлено, что доля молочного жира в изделии составляла всего 1%, что исключало возможность применения сниженной ставки.
ЮКМП является одним из крупнейших предприятий по производству продукции из натурального молока: полутвёрдые сыры, масло, спреды, сычужные и плавленые продукты, сухую молочную сыворотку, сухое обезжиренное молоко. Как указано на сайте компании, в сутки предприятие перерабатывает более 1,6 тыс. тонн молока.
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