В Прикамье Юговской молкомбинат увеличил прибыль в пять раз Доход предприятия в 2024 году составил 29,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Компания ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» опубликовала свои финансовые результаты за 2024 год. По данным Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, чистая прибыль организации выросла в 5,3 раза, до 4,1 млрд руб. (784,2 млн руб. годом ранее), доход увеличился на 24%, до 29,7 млрд руб. (24,2 млрд руб. в 2023 году).

В марте сообщалось, что после судебных тяжб, которые длились в течение трёх лет, Федеральная налоговая служба и Россельхознадзор взыскали с предприятия более 1 млрд руб. Компании были доначислены НДС из-за выпуска сычужного продукта, не соответствовавшего условиям льготного налогообложения. По результатам анализа было установлено, что доля молочного жира в изделии составляла всего 1%, что исключало возможность применения сниженной ставки.

ЮКМП является одним из крупнейших предприятий по производству продукции из натурального молока: полутвёрдые сыры, масло, спреды, сычужные и плавленые продукты, сухую молочную сыворотку, сухое обезжиренное молоко. Как указано на сайте компании, в сутки предприятие перерабатывает более 1,6 тыс. тонн молока.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.