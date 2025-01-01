В «Новогоре» предупредили пермяков об отключении воды 5 и 7 апреля Поделиться Твитнуть

«Новогор-Прикамье» сообщил о проведении технических работ на водопроводных сетях в Перми 5 и 7 апреля, в связи с чем в ряде домов будет временно приостановлено водоснабжение.

Так, 5 апреля для замены задвижки на ул. Студенческой, 1 с 10:00 до 19:00 без воды останутся здания на ул. Дружбы (№ 11, 13, 15а), ул. Макаренко (дом 30), ул. Техническая (№ 1, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16), ул. Тургенева (№ 20).

В тот же день с с 9:00 до 13:00 из-за подключения нового водовода на ул. Свиязева, 44 без водоснабжения будут ЦТП №2, а также дома по улицам Свиязева ( № 21, 25, 27, 27/2, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 50, 50/1, 52), Леонова (№ 62, 64, 64а, 66, 68, 74, 82, 82к1), 3-я Гиринская (№27а/1) и Глинки (№11а).

7 апреля для замены задвижки на внутридомовой сети в доме № 25 по ул. Милиционера Власова с 9:00 до 13:00 без воды останутся дома по адресам: ул. Беляева, 47, 49 и ул. Милиционера Власова, 21, 25, 27, 29, 29а, 33, 33а, 35.

Жителей просят сделать запасы воды.

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