Чиновника пермской мэрии осудили за кражу в здании суда Поделиться Твитнуть

скриншот с камер наблюдения

В Ленинском районном суде Перми 2 апреля 2025 года была рассмотрена апелляционная жалоба осуждённого за кражу сотрудника одного из департаментов городской администрации. Мужчина не согласился с обвинительным приговором, вынесенным в мировом суде.

Тогда мировой суд установил, что в августе прошлого года сотрудник мэрии, прибыв в суд Ленинского района для участия в заседании, похитил мобильный телефон, который потерпевшая оставила на скамейке в коридоре здания суда. Пропажу обнаружили в начале слушания гражданского дела, которое было приостановлено для выяснения местонахождения имущества. Активные поиски телефона вынудили злоумышленника избавиться от украденного, и сотрудники полиции нашли устройство под металлическим пожарным щитом недалеко от места преступления.

Подсудимый отрицал свою вину, но записи камер видеонаблюдения опровергли его слова.

Мировой судья признал чиновника виновным в тайном хищении чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на полгода с установлением ряда предусмотренных законом ограничений.

Осуждённый и его адвокат обжаловали приговор, но апелляционная инстанция оставила решение мирового судьи без изменений, а жалобы — без удовлетворения, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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