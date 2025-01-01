Бывший глава Прикамья освобождён от должности главы Ространснадзора Виктор Басаргин отправлен на пенсию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин принял решение об отставке Виктора Басаргина с поста руководителя Ространснадзора в связи с выходом на пенсию. Информация об этом опубликована в Telegram-канале правительства.

Временно исполнять обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта будет Виктор Гулин, до этого занимавший должность заместителя руководителя Ространснадзора.

Виктор Басаргин с 2012 по 2017 год являлся губернатором Пермского края. До назначения на пост главы региона с 2008 года он был министром регионального развития Российской Федерации. В 2017 году, после отставки с поста губернатора Прикамья, возглавил Ространснадзор.

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