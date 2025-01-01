При поддержке региона пермское предприятие нарастило производственную мощность Компания обновила парк станков с ЧПУ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Предприятие «Пермский завод металлических изделий» приобрело два фрезерных станка, что позволило компании улучшить качество продукции и нарастить мощность производства. Обновление парка станков с ЧПУ стало возможным благодаря микрозайму «Za наших» под 1%, предоставленному Микрофинансовой компанией Пермского края.

В пресс-службе правительства региона рассказали, что ООО «ПЗМИ» выпускает металлоконструкции для строительства и промышленных предприятий, различную продукцию из металла и изделия для нужд СВО. Директор завода Никита Красильников пояснил, что на предприятии организован полный цикл выпуска — от эскиза до серийного производства. В 2022 году компания вошла в реестр оборонно-промышленных предприятий России, что требует бесперебойной поставки материалов.

Отметим, что поддержка малого и среднего предпринимательства в регионе реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», помогающего развивать и масштабировать бизнес.

Как подчёркивает и.о. руководителя Агентства по развитию МСП Пермского края Елена Вон, прикамские предприятия получают возможность повышать свою конкурентоспособность, внедряя в производство современные технологии. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить стабильность и развитие регионе. Одной из мер поддержки является микрозаём «Za наших», по которому можно получить льготное финансирование в размере до 5 млн руб. со ставкой 1%. Также в Центре «Мой бизнес» для участников СВО и членов их семей организована бесплатная программа «СВОе дело». Четвёртый поток стартовал 1 апреля и продлится до 24 апреля.

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