Суд обязал привести в порядок бомбоубежище в Перми

Выявленные недостатки устранены за 18 месяцев

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Убежище укрытие

  Зарина Ситдикова

Под контролем судебных приставов индивидуальный предприниматель из Перми устранил нарушения правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

В ходе инспекции подвального помещения здания, числящегося как убежище в списке объектов гражданской обороны, надзорные органы выявили его неготовность к приему населения в экстренных ситуациях. В судебном порядке владелицу здания — ИП — обязали устранить недочёты в течение полутора лет.

Контроль за исполнением судебного решения возложили на приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю.

В качестве обеспечительной меры должнице временно запретили выезд за границу.

По истечении установленного судом времени приставы снова посетили объект. В результате проверки было установлено, что все нарушения устранены. Ограничение на выезд за пределы страны были сняты, производство завершено фактическим исполнением требований.

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