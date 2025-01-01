Суд обязал привести в порядок бомбоубежище в Перми
Выявленные недостатки устранены за 18 месяцев
Под контролем судебных приставов индивидуальный предприниматель из Перми устранил нарушения правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
В ходе инспекции подвального помещения здания, числящегося как убежище в списке объектов гражданской обороны, надзорные органы выявили его неготовность к приему населения в экстренных ситуациях. В судебном порядке владелицу здания — ИП — обязали устранить недочёты в течение полутора лет.
Контроль за исполнением судебного решения возложили на приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю.
В качестве обеспечительной меры должнице временно запретили выезд за границу.
По истечении установленного судом времени приставы снова посетили объект. В результате проверки было установлено, что все нарушения устранены. Ограничение на выезд за пределы страны были сняты, производство завершено фактическим исполнением требований.
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