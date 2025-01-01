На дорогах Пермского края введены весенние ограничения Поделиться Твитнуть

Кадр из видео. Госавтоинспекция Пермского края

В Пермском крае со 2 апреля по 1 мая введены временные ограничения на проезд по дорогам, имеющим переходное покрытие. Допустимая нагрузка на ось транспортного средства составляет 4, 6, 8 или 9,5 тонн в зависимости от конкретного участка автодороги. Об этом пишет ВЕТТА.

Министерство транспорта Прикамья информирует, что данные меры призваны обеспечить сохранность дорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры в период неблагоприятных погодных условий. Данные ограничения не коснутся пассажирских перевозок, а также доставки продовольствия и почтовых отправлений.

С 7 апреля по 6 мая 2025 года аналогичные ограничения будут действовать и на дорогах с асфальтовым покрытием.

Помимо этого, в летние месяцы для большегрузных транспортных средств будут введены ограничения на передвижение в дневное время, если температура воздуха превысит отметку в +32 градуса.

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