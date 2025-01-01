Синоптики рассказали, когда в Перми начнётся снегопад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 2 апреля, в Пермском крае наблюдались небольшие дожди, местами, особенно в центре, — умеренные. Наибольшее количество осадков зарегистрировано в Оханске (8 мм), за ним следуют Пермь и Кунгур (по 6 мм), Лысьва и Оса (по 5 мм), а на остальной территории выпало от 1 до 4 мм. Несмотря на это, сохранялась тёплая погода: на юге края, в Чернушке, температура поднялась до +14°, а в Перми перед началом дождя достигла +9,5°. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Третьего апреля прогнозируется заметное похолодание. Дневная температура не превысит +3…+7° по краю и +5° в Перми, что вернёт регион к обычным климатическим показателям после продолжительного периода тепла. На севере ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, в центральных районах — мокрый снег и снежная крупа к вечеру. В ночь на пятницу температура опустится до 0…-5° по краю, на северо-востоке — до -7°, а в Перми — до -2°.

Вечером 4 апреля на севере края ожидается сильный мокрый снег, а в Перми — небольшой мокрый снег с дождём в вечернее время. Дневная температура будет колебаться от +1 до +6° по краю и не поднимется выше +4…+5° в Перми.

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