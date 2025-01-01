В Пермском крае простились с погибшим на СВО актёром и режиссёром Александром Борисовым Поделиться Твитнуть

фото Александра Борисова с личной страницы ВКонтакте

В Пермском крае прошли похороны актёра и режиссёра, бывшего художественного руководителя Чайковского театра драмы и комедии Александра Борисова. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с Борисовым состоялось 31 марта в Гремячинске.

Как сообщает «Комсомольская правда», в 2023 году Александр добровольно отправился в зону СВО, оставив работу в театре, которому посвятил последние годы. Его последней работой на театральной сцене стала постановка «Смерти нет», основанная на рассказах военного корреспондента Дмитрия Стешина из книги «Коротко и жутко», а также произведениях писателя Захара Прилепина.

Указывается, что после премьеры спектакля Борисов, известный своими ролями в сериалах, таких как «Кадетство», «След» и «Морские дьяволы», отправился в зону СВО.

В декабре 2023 года он был награждён медалью «За храбрость».

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