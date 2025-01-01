Пермская «Парма» потерпела поражение от «Уралмаша» Поделиться Твитнуть

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В Екатеринбурге 2 апреля во Дворце игровых видов спорта состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги, в котором местный «Уралмаш» обыграл пермскую «Парму» со счётом 80:76 (21:24, 21:12, 20:20, 18:20).

Самым результативным игроком в пермской команде стал американский форвард Ройс Хэм. Ему удалось за 30 минут и 15 секунд заработать 20 очков, совершить 2 подбора и сделать 3 перехвата. Самсон Руженцев набрал 15 очков и сделал 6 подборов.

Лидером по набранным очкам в составе «Уралмаша» оказался американский тяжёлый форвард Джавонте Даглас. За 28 минут и 57 секунд игры он записал на свой счёт 14 очков, а также отдал 4 результативные передачи, допустив всего одну потерю.





Тренер «Пармы» Евгений Пашутин так прокомментировал матч в Екатеринбурге: «Сегодня задача была играть жёстко, быть внимательными с Мартином, Далтоном, ну и, конечно, с Дагласом, который последние игры хорошо отыграл. Мы были сфокусированы, сдерживали соперника в первой четверти. Во второй допустили много ошибок, в третьей стали форсировать — атаки были не подготовлены. У нас три игрока играли в «Уралмаше», наверное, они хотели что-то доказать, особенно Гарретт Невелс. Тем не менее отмечу наших парней: в четвёртой четверти начали защищаться и биться. Проигрывали «-17», но вернулись в игру благодаря хорошей защите и взаимопомощи. Хочу отметить характер ребят — это нам пригодится в будущем, ведь мы боремся за попадание в плей-офф. Думаю, там все игры будут такими, как сегодня в четвёртой четверти: очень много смен, взаимопомощи, эмоциональная, но при этом умная игра. Заключительный игровой отрезок был достоин уровня плей-офф».





Имея в активе 17 выигранных матчей, «Парма» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. Свой следующий матч в рамках чемпионата пермский коллектив сыграет в Астане.

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