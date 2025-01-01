«Челмет» обыграл пермский «Молот» в пятом матче серии 1/8 плей-офф Челябинцы повели 3:2 Поделиться Твитнуть

Хоккеисты пермского «Молота» 2 апреля потерпели поражение в выездном матче против челябинского «Челмета» со счётом 0:2. Все голы были забиты в стартовой 20-минутке.

В результате счёт в серии 1/8 плей-офф стал 3:2 в пользу челябинцев. Напомним, для общей победы необходимо одержать четыре победы.

Главный тренер «Молота» Евгений Попихин после матча заявил: «Первый период, конечно, сами себе…. Удаления, дисциплина, втроём остались — получили гол, 0:2. Во втором и третьем периодах старались что-то сделать, но вратарь и оборона соперника хорошо сыграли. Результат — проиграли матч. Сейчас едем домой, готовимся, плей-офф продолжается».

Следующий матч, в соответствии с правилами, пройдёт 4 апреля в Перми. Начало матча в УДС «Молот» в 19:00. В случае проигрыша хозяев в этом матче в 1/4 финала выйдут челябинцы, а если победят пермяки и сравняют счёт по победам, то решающий седьмой поединок состоится в столице Южного Урала 6 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.