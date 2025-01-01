Мост в Бардымском округе Прикамья отремонтирован на 50% Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Бардымском МО с 2024 года ведётся капремонт моста через реку Тулву на автодороге Елпачиха—Зайцево—Брюзли. На данный момент готовность объекта составляет порядка 50%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Подрядной организации предстоит выполнить комплекс работ по модернизации мостового сооружения. В частности, планируется установка новых балок пролётного строения, ремонт и укрепление опорных элементов, обустройство пешеходных зон и установка колесоотбойных устройств. Также будет произведена замена покрытия проезжей части моста и модернизация системы водоотвода. Завершающим этапом станет покраска металлических конструкций и установка современных дорожных знаков.

Автомобильная дорога Елпачиха—Зайцево—Брюзли играет важную роль в транспортном сообщении округа. Она обеспечивает связь с. Шермейка с населёнными пунктами Конюково, Усть-Тунтор, Низовское, Искирь, Шабарка и Антуфьево. Данный маршрут является автобусным и ежедневно используется местными жителями, школьниками и медицинскими работниками. Кроме того, мост обеспечивает возможность транспортировки сельскохозяйственной продукции и оперативного прибытия специализированной техники в экстренных ситуациях.

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