В Пермском крае из-за тумана могут возникнуть автомобильные пробки Поделиться Твитнуть

Скрин видео Госавтоинспекции Пермского края

Ввиду ожидаемого ухудшения погодных условий (по прогнозу синоптиков в Пермском крае 3 апреля ожидается туман) вероятно возникновение автомобильных пробок и рост числа аварий на дорогах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

Спасатели рекомендовали водителям придерживаться установленного скоростного режима, избегать резких манёвров и торможения, сохранять безопасную дистанцию между автомобилями, учитывать состояние дорожного покрытия и видимость при управлении транспортным средством.

Пешеходов просят проявлять повышенную бдительность при передвижении по тротуарам и переходе через дорогу.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.













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