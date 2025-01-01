Власти Перми объяснили увольнение директора школы № 153 Всё дело в низких показателях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми произошла смена руководства в школе №153 — директор Наталия Исаева уволена. Родители выразили опасения, что это приведёт к уходу других учителей. В департаменте образования администрации Перми объяснили причины прекращения трудовых отношений с директором.

Как сообщили порталу 59.ru в ведомстве, причиной увольнения стало истечение срока действия трудового договора, решение согласовано с администрацией города.

В депобре также отметили, что за последние два года наблюдается снижение позиций школы в общегородском рейтинге образовательных учреждений. В частности, в 2022-2023 учебном году школа занимала 87-е место, а в 2023-2024 учебном году — 91-е из 101.

Кроме того, результаты экзаменов выпускников за последние три года оказались ниже среднегородских показателей, как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору.

По данным департамента, в течение трёх лет от 3 до 9% выпускников 9 классов не получили аттестат. Также зафиксировано снижение числа учеников, выбирающих экзамены по иностранному языку, несмотря на статус школы как учреждения с углубленным изучением иностранных языков.

В заключение в ведомстве сообщили о проведённой встрече с администрацией школы и заверили, что образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом, а педагогический коллектив продолжает выполнять свои обязанности в полном составе. Кандидатура нового директора находится на стадии согласования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.