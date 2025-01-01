В Перми к 80-летия Победы пройдут 160 мероприятий Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми запланировано свыше 160 событий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Среди них — парад войск Пермского гарнизона, а также разнообразные тематические и развлекательные мероприятия, которые развернутся как в центре города, так и в каждом его районе. Об этом власти заявили на заседании городского Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.

На этой же встрече обсуждались события, приуроченные к статусу Перми как Молодёжной столицы России в текущем году.

Также было заявлено, что в конце весны — начале лета планируется масштабное общегородское мероприятие, посвящённое русской культуре. Его цель — познакомить жителей и гостей города с историческим наследием русских народных традиций, в том числе через их современную интерпретацию.

«Это станет отличной возможностью погрузиться в богатство нашей культуры и укрепить межнациональные связи», — отметил мэр Перми Эдуард Соснин.





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