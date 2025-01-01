В пермской школе № 79 построят новый спортивный зал Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году Поделиться Твитнуть

В пермском микрорайоне Лёвшино, на территории школы №79, появится современный спортивный зал, сообщили в городской администрации.

Новый объект будет представлять собой двухэтажное здание, возведённое отдельно от основного корпуса школы, но соединённое с ним отапливаемым переходом. Общая площадь сооружения, включая переход, превысит 1252 кв. м.

На первом этаже разместятся душевые кабины, раздевалки, туалеты, кладовая для спортивного инвентаря и помещение для охраны. Второй этаж будет включать в себя методический кабинет, ещё одну кладовую для инвентаря, а также тренировочный зал. Планируется, что спортивный зал будет введён в эксплуатацию в 2026 году.

В администрации города также напомнили, что в марте завершилось строительство спортзала школы №96 по ул. Клары Цеткин, 10, и в настоящее время там проводятся пусконаладочные работы. Кроме того, продолжаются ремонтные работы в школе №132 и детском саду «Компас».

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