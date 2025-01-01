В Перми загорелась пожилая женщина Она госпитализирована в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 2 апреля, на пр. Декабристов в Перми на виду у прохожих 75-летняя местная жительница совершила самоподжог. О происшествии написал Ural Mash. Телеграм-канал сообщает, что пенсионерка лично доставила бензин и спички к месту инцидента.

Канал «Пермь 18+» добавил, что благодаря оперативным действиям свидетелей, проживающих неподалёку, трагедии удалось избежать. Они быстро ликвидировали возгорание и спасли женщину от гибели, используя пледы для тушения пламени.

Пострадавшая госпитализирована. В минздраве Пермского края рассказали, что она находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.

Мотивы поведения женщины остаются неясными.

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