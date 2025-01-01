Названы города Прикамья, где на неделе отключат радио и телевидение Поделиться Твитнуть

Пермский краевой РТПЦ уведомил о временных перерывах в трансляции теле- и радиоканалов с 7 по 11 апреля 2025 года.

Так, в Соликамске 7 апреля с 10:00 до 17:00 возможны отключения РТРС-1 и РТРС-2 общей продолжительностью до 20 минут. В Чернушке 8 апреля с 11:00 до 17:00 будут недоступны РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

В п. Тюш 8 апреля с 11:00 до 17:00 прервётся вещание РТРС-1 и РТРС-2. В Новоильинском в тот же день с 10:00 до 16:00 отключат РТРС-1 и РТРС-2. В Чусовом 8 апреля с 10:00 до 17:00 приостановят трансляцию РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

9 апреля в Куеде с 12:00 до 18:00 не будут работать РТРС-1 и РТРС-2, а в Чусовом с 10:00 до 17:00 (по местному времени) снова отключат РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

10 апреля отключения ожидаются в п. Новый с 10:00 до 16:00 (РТРС-1 и РТРС-2), в Кизеле с 11:00 до 17:00 (РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России») и в Чусовом с 10:00 до 17:00 (РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России»).

11 апреля РТРС-1 и РТРС-2 отключат в Верх-Суксуне с 10:00 до 16:00 и в Ошье с 12:00 до 18:00.





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