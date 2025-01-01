Валентина Матвиенко отметила положительные изменения в социально-экономическом развитии Прикамья В здании Совета Федерации представлена выставка Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В верхней палате российского парламента в рамках Дней Пермского края продолжается работа делегации из Прикамья. В среду, 2 апреля, состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора региона Дмитрия Махонина.

Основной темой разговора стало социально-экономическое развитие Прикамья. Валентина Матвиенко отметила позитивные итоги региона по темпам роста валового внутреннего продукта и промышленного производства и расселения аварийного жилищного фонда, а также оценила широкий круг мер поддержки семей с детьми. Она подчеркнула, что, несмотря на увеличение в Пермском крае количества многодетных семей, число родившихся снижается.

«Надо очень внимательно проанализировать, какие меры ещё нужны, чтобы выправить ситуацию. Демография для нас сейчас главный государственный приоритет», — сообщила Валентина Матвиенко.

Дмитрий Махонин рассказал спикеру Совета Федерации о развитии в регионе высших и средних учебных заведений, о проекте строительства межвузовского кампуса на 5 тыс. мест, подчеркнув, что всё больше молодых людей остаётся в Прикамье.

Кроме того, глава региона представил Валентине Матвиенко выставку, посвящённую истории Пермского края, которая работает в эти дни в здании Совета Федерации. Экспозиция рассказывает об эвакуации в Прикамье в годы Великой Отечественной войны жителей из разных регионов страны, предприятий и учреждений. Часть выставки посвящена 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Она содержит также картины из архивов пермских музеев.

«Обсудили с Валентиной Ивановной и наши современные наработки. Инновационные протезы, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья вести активную жизнь. Устройства для предотвращения ДТП и контроля количества пассажиров. Особое внимание уделили медицинской системе «Бэст-Мед», разработанной нашими земляками. Она упрощает работу врачей скорой помощи в реанимобилях. И конечно, показал Валентине Ивановне наших роботов: Арди и робота-диагноста Promobt V4», — сообщил в своём telegram-канале Дмитрий Махонин.

Во время посещения выставки Валентина Матвиенко пообщалась с участниками СВО из Пермского края, отметив их отвагу и героическую историю Прикамья. Она поблагодарила руководство края и лично губернатора за поддержку бойцов и членов их семей.

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