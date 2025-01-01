За нарушения при складировании снега главе Перми внесено представление Нарушения были выявлены в двух районах города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура внесла главе города и руководителям Свердловского и Ленинского районов представление за выявленные нарушения при складировании загрязнённых снежных масс в двух микрорайонах. Как указано на сайте краевой прокуратуры, нарушения были зафиксированы в м/р Владимирском, вблизи ул. Бригадирской и в м/р Камская долина.

Надзорный орган установил, что используемые участки для складирования снега не соответствуют требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. На них отсутствуют водонепроницаемое покрытие, обваловка сплошным земляным валом.

«В отсутствие должного контроля со стороны органов местного самоуправления размещение снега осуществляется вблизи рек. При этом загрязнённые снежные массы, являясь отходами от зимней уборки улиц, оказывают недопустимое негативное воздействие на окружающую среду», — отметили в ведомстве.

Представления по итогам проверки также были внесены индивидуальным предпринимателям, которые эксплуатируют места для складирования снега. Кроме того, к административной ответственности были привлечены виновные хозяйствующие субъекты. Отмечается, что сейчас в городе ведётся обустройство специальных мест. После схода снега на этих участках будут проведены мероприятия по очистке.

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