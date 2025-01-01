Цены на новостройки в Перми в первом квартале выросли на 3% Средняя цена за «квадрат» составила 157 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Перми за первый квартал выросла на 3,2%. По информации сервиса «Объектив.РФ», средняя цена предложения к апрелю достигла 157,7 тыс. руб.

Аналитики связывают это с использованием альтернативных механизмов финансирования сделок с недвижимостью: «Коммерческие субсидии, которыми девелоперы вынужденно стимулируют спрос, всегда отражаются в заявленной прайсовой стоимости квартиры, соразмерно увеличивая её». Эксперты также наблюдают «статистический рост» цены за «квадрат» новостройки, при стагнирующем спросе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» зафиксировали в марте падение стоимости квадратного метра в новостройках на 0,3% по сравнению с февралём. Объём доступных предложений сократился за это время на 2,1%. Средняя стоимость квартиры составила 7,4 млн руб., а средняя площадь предлагаемого жилья — 49,9 кв. м.

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