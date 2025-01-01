Алина Наумова В Пермском крае убившая своего ребёнка мать получала на него пособия Суд обязал женщину вернуть средства государству Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно приговору Пермского краевого суда от 2023 года, жительница Кудымкара убила своего 8-месячного ребёнка. Суд приговорил её к 13 годам тюрьмы, но со дня задержания женщина в течение девяти месяцев получала пособие по уходу за ребёнком.

Как сообщает Пермский краевой суд, за этот срок сумма выплаченного пособия составила 87 411,85 руб. Фонд пенсионного и социального страхования РФ подал в суд, чтобы вернуть деньги в бюджет. Ранее женщина проигнорировала просьбу Фонда о самостоятельном возврате средств.

Суд установил, что женщина не известила Фонд пенсионного и социального страхования и работодателя, что её ребенок погиб, поэтому ежемесячные выплаты продолжали поступать на счёт жительницы Кудымкара. Аргументы женщины о том, что она не смогла сообщить об этом организации, суд не принял. Кроме того, Фонд показал документы о перечислении пособий женщине.

В итоге суд обязал мать вернуть всю сумму выплаченного пособия в бюджет фонда. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

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