Алина Наумова
В Пермском крае убившая своего ребёнка мать получала на него пособия
Суд обязал женщину вернуть средства государству
Согласно приговору Пермского краевого суда от 2023 года, жительница Кудымкара убила своего 8-месячного ребёнка. Суд приговорил её к 13 годам тюрьмы, но со дня задержания женщина в течение девяти месяцев получала пособие по уходу за ребёнком.
Как сообщает Пермский краевой суд, за этот срок сумма выплаченного пособия составила 87 411,85 руб. Фонд пенсионного и социального страхования РФ подал в суд, чтобы вернуть деньги в бюджет. Ранее женщина проигнорировала просьбу Фонда о самостоятельном возврате средств.
Суд установил, что женщина не известила Фонд пенсионного и социального страхования и работодателя, что её ребенок погиб, поэтому ежемесячные выплаты продолжали поступать на счёт жительницы Кудымкара. Аргументы женщины о том, что она не смогла сообщить об этом организации, суд не принял. Кроме того, Фонд показал документы о перечислении пособий женщине.
В итоге суд обязал мать вернуть всю сумму выплаченного пособия в бюджет фонда. Решение суда ещё не вступило в законную силу.
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