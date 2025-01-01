Алина Наумова В Перми увеличилась цена за квадратный метр вторичного жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в марте 2025 года на пермском рынке вторичного жилья увеличилась средняя стоимость квадратного метра. Согласно информации от ресурса, в сравнении с февралем 2025 года она повысилась на 1,3% и составила 102 тыс. руб. При этом количество предложений по вторичному жилью снизилось на 4,5%.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Перми в марте составила 5 млн руб., а площадь недвижимости — 47,1 кв. м. Однако в городе увеличилось количество предложений на покупку готовых квартир в новостройках: за месяц объектов от девелоперов стало больше на 8,7%.

В других городах-миллионниках России идёт тенденция на удорожание вторичной недвижимости, однако объём предложений на рынке крупнейших городов страны за месяц увеличился на 2,9%.

Кроме того, сервис «Яндекс Недвижимость» зафиксировал самые высокие цены на квадратный метр. В него вошли Москва (до 355 тыс. руб.), Санкт-Петербург (до 213 тыс. руб.), Казань (до 184 тыс. руб.), Нижний Новгород (до 139 тыс. руб.) и Екатеринбург (до 123 тыс. руб.). Пермь в список миллионников с самыми дорогими квадратными метрами не попала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.