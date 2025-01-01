Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Картины из собрания Пермской галереи покажут в Музее Москвы Большой массив работ примет участие в выставке «Между Парижем и Москвой» Поделиться Твитнуть

Александра Бычкова. Кремль ночью. Фото: Пермская художественная галерея

Пермская галерея отправила 63 работы Сергея Кольцова и Александры Бычковой из своей коллекции на выставку «Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов» (16+), которая пройдёт в Музее Москвы с 29 апреля по 24 августа.

Среди пермских работ, отправленных в Москву, — живопись, графика, декоративные панно, текстильные изделия, образцы вышивки, в том числе рисунки «Уличный певец», «Ломовой извозчик», «Восточный мотив» Сергея Кольцова; станковая живопись «Автопортрет», «Кремль ночью», рисунок «Дама с собачкой» Александры Бычковой.

Проект станет продолжением выставки «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х» (16+), одной из героинь которой была Александра Бычкова — художница, покорившая современных зрителей своими мерцающими текстильными панно и виртуозными вышивками. Бычкова была женой известного советского скульптора Сергея Кольцова. Современники не воспринимали эту семейную пару как творческий тандем, и совместных проектов у них не было; однако, взглянув на творчество обоих, можно уследить визуальные пересечения и смысловые связи: как художники они формировались совместно, нащупывая общие позиции в искусстве модернизма.

В аннотации на сайте Музея Москвы сказано:

Сергей Кольцов. Уличный певец. Фото: Пермская художественная галерея

«В основе выставки лежат две ретроспективы, две творческие линии, которые постоянно пересекаются и, наоборот, расходятся. Зритель сможет познакомиться с деятельностью каждого из героев по отдельности и в то же время увидеть их точки соприкосновения. Творчество Александры Бычковой и Сергея Кольцова соединяет в себе множество техник, школ и направлений — строгановская декоративность встречается с формальной школой ВХУТЕМАСа, увлечение Анри Матиссом и Полем Сезанном соседствует с Сандро Боттичелли и Альбрехтом Дюрером, шаржи — с лирическими портретами, скульптура — с живописью и вышивкой».

В составе экспозиции — монументальные текстильные панно, живопись, скульптура, графика и предметы дизайна, созданные супругами Александрой Бычковой и Сергеем Кольцовым и собранные из более чем 20 музеев Москвы, регионов и частных коллекций. Творческое наследие художников, разбросанное по всей стране, впервые будет собрано в одном пространстве.

Сотрудничество Пермской галереи и Музея Москвы в этом проекте является продолжением их совместной работы над выставкой «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х», которая проходила в Музее Москвы 24 апреля 2024 — 25 августа 2024 года. Выставка была посвящена многогранному образу жительницы столицы в исполнении знаковых художников первой половины XX века. Пермская галерея была партнёром выставки и представила для неё 47 произведений живописи и графики из своей коллекции. В их числе были «Портрет жены художника» Фёдора Антонова, «Сын родился» Владимира Васильева, «Портрет Героев Советского Союза Т. Гризодубовой, Т. Осипенко и Т. Расковой» Сергея Герасимова, «Портрет лётчицы М.С. Зимовой» Константин Юона, «Художницы ВХУТЕМАСа» Анны Самойловских, «Колхозные ясли» Нины Кашиной и другие работы.

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