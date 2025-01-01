В помещении для лифтового оборудования пермяк устроил сауну Поделиться Твитнуть

Владелец квартиры в Мотовилихинском районе Перми лишился самовольно установленной финской бани на техническом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю, добавив, что данная история обернулась для пермяка ещё и крупным штрафом.

Мужчина приобрёл нежилое помещение между крышей и последним этажом, где по проекту должно было находиться лифтовое оборудование. Застройщик продал эти квадратные метры, поскольку лифт так и не был установлен. На приобретённой площади (88,8 кв. м) владелец произвёл перепланировку, установив ванную с сауной, санузел, кухню и две жилые комнаты. ТСЖ не устроило такое расширение. По мнению представителей организации, подключение к коммуникациям было проведено без согласия жильцов. Владелец бани утверждал, что имеет право распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. Конфликт завершился в суде.

Суд учёл результаты проверки Инспекции государственного жилищного надзора. Согласно акту, в помещении проведена незаконная перепланировка и переоборудование. Владелец возвёл перегородки и установил сантехнику без учёта технического плана. Помещение было подключено к домовым сетям без необходимой документации, и отсутствовало согласие собственников на присоединение к чердаку части общего имущества многоквартирного дома. Суд удовлетворил требования заявителей, обязав гражданина выплатить неустойку в размере 500 руб. за каждый день просрочки с момента вступления решения в силу.

Производство неимущественного характера завершено — пермяк вернул помещение в первоначальное состояние.

Взыскание неустойки за просрочку вынесено в отдельное производство. Мужчине ещё предстоит выплатить 120 тыс. руб., накопленных за игнорирование решения суда.

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