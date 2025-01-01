На трёх метеостанциях Прикамья 1 апреля температура превысила отметку +15 градусов Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

1 апреля, последний день тёплого и сухого периода, оказался наиболее тёплым в южной части Пермского края, включая Перми.

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, температура достигла +15° на как минимум трёх метеостанциях: в Лысьве и Кунгуре зафиксировали +15,3°, а в Чернушке — +15,1°. Вероятно, такие показатели были и в Кыне. В Свердловской области температура поднялась еще выше — до +15,6° в Шамарах и Екатеринбурге. Максимальное отклонение средней суточной температуры от нормы зафиксировано в Бисере, составив 9 градусов. В Перми, по данным метеостанции, температура 1 апреля составила +14,5°С, что превысило предыдущий рекорд в +12,7°С, установленный в 1951 году.

Синоптики отметили, что на этом температурные рекорды в первой половине апреля заканчиваются. Начиная с 2 апреля, антициклон утратит свою силу, и днём температура выше +10° ожидается лишь на юге региона. Кроме того, во второй половине дня предсказываются небольшие и умеренные дожди (1-5 мм осадков). В Перми также улучшатся условия для рассеивания загрязняющих примесей, так как в последние дни наблюдались признаки смога.

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