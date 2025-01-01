Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский спектакль и пермская певица стали лауреатами премии Casta Diva Надежда Павлова получила премию за спектакли, поставленные не в Перми Поделиться Твитнуть

Надежда Павлова

Антон Завьялов

В Международный день театра, 27 марта, по традиции были объявлены лауреаты российской оперной премии Casta Diva.

Постановка Пермского театра оперы и балета «Похождения повесы» (16 +) была объявлена «Спектаклем года». Жюри особо отметило превосходную музыкальную трактовку сочинения дирижером Фёдором Леднёвым. Опера Стравинского была поставлена в Перми художественным руководителем новосибирского театра «Красный факел» Андреем Прикотенко. Для него это был первый опыт работы в музыкальном театре, а для Пермской оперы — продолжение избранной стратегической линии сотрудничества с режиссёрами драматических театров.

Певицей года стала солистка пермской оперной труппы Надежда Павлова. Награда была присуждена за роль Донны Анны в зальцбургской постановке «Дон Жуана» (режиссёр — Ромео Кастеллуччи, музыкальный руководитель — Теодор Курентзис), а также за исполнение партий в операх Моцарта «Похищение из сераля» и «Так поступают все женщины» (обе постановки — Нжегородский театр оперы и балета).

Событием года названа «творчески смелая, продуктивная деятельность Нижегородского театра оперы и балета» под руководством худрука Алексея Трифонова и главного дирижёра Дмитрия Синьковского.

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