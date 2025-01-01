В Перми только 32% работодателей смотрят на опыт работы специалистов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для работодателей в Перми личные качества молодых специалистов имеют большее значение, чем их опыт работы. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом SuperJob.

При отборе молодых специалистов на первом месте стоит оценка личностных характеристик кандидата (65%). Для 41% рекрутеров важно, чтобы у кандидата был хотя бы минимальный опыт работы. Еще 32% менеджеров по персоналу обращают внимание на уровень и качество образования соискателя, а 9% считают значимым знание специфики деятельности компании.





Среди дополнительных критериев отбора часто учитывается уровень владения специализированным программным обеспечением (54%). 21% менеджеров по персоналу подчеркивают важность опыта стажировок, 11% обращают внимание на успеваемость в вузе или колледже, а 10% считают важным знание иностранного языка.





Наиболее ценимой личной компетенцией среди молодых специалистов является организованность (56%). На втором месте находится ориентация на развитие (46%), затем следует мотивация к достижениям (43%). 30% рекрутеров отмечают важность умения работать в команде, а 8% считают значимыми лидерские качества.

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