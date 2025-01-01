Пермский хладокомбинат наращивает производство мороженого Масштабная модернизация предприятия проводится с 2018 года Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Во вторник, 1 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил «Пермский хладокомбинат «Созвездие» и провёл рабочую встречу с генеральными директорами ООО «КОМОС ГРУПП» Андреем Шутовым и ООО «АПХ «Дороничи» Константином Гозманом. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

С 2018 года на хладокомбинате проводят масштабную модернизацию производства в рамках специального инвестиционного контракта «Строительство современной фабрики по производству мороженого». Соответствующее соглашение подписано между правительством региона и компанией «МИЛКОМ», уточнили в правительстве. Общий объём инвестиций составил около 1,8 млрд руб.

На сегодняшний день у предприятия самые большие в регионе низкотемпературные холодильные мощности, рассчитанные на 12 тыс. тонн единовременного хранения продукции. Также предприятие оснащено железнодорожными подъездными путями, собственным отделением приёмки молока с современными инженерными коммуникациями.

Есть здесь и одна из самых быстрых в стране линий по производству мороженого. Она с 2017 года позволила больше чем в три раза увеличить производство мороженого — с 3 до 12 тыс. тонн. В планах на текущий год — произвести более 11,5 тыс. тонн мороженого и фруктового льда.

Модернизация производственных мощностей здесь проводится и сейчас. Например, в 2022 году был реализован инвестиционный проект «Замена эскимогенератора на ПП «ПХК «Созвездие» стоимостью 99 млн руб. Благодаря этому оборудованию удалось увеличить объём продаж эскимо и фруктового льда на 1 тыс. тонн в год.

В прошлом году установили дополнительные танки для варки смесей, смонтировали конвейерную систему, тем самым увеличив производительность в два раза. Помимо прочего, заменили и устаревшие линии по изготовлению рожков и стаканчиков на новую линию, благодаря чему выпуск продукции вырос с 6 до 10 тонн в сутки.

В 2025 году есть планы по завершению инвестиционного проекта «Роботизация укладки мороженого на линии SL-1100» стоимостью 75 млн руб., а также по установке автоматизированной линии по фасовке мороженого в пакет.

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