В Перми за первый квартал демонтирован 101 незаконный НТО Снос торговых объектов ведётся в рамках программы «Пермь в порядке» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в городском контрольном департаменте, за первые три месяца 2025 года в Перми было снесено 101 незаконное сооружение торгового назначения, включая павильоны и небольшие магазины.

В частности, в Дзержинском районе был ликвидирован объект, расположенный по ш. Космонавтов, 86б. В Свердловском районе демонтированы нестационарные торговые объекты по ул. Куйбышева, 57 и ул. Газеты «Звезда», 75. В Индустриальном районе убраны торговые точки по ул. Мира, 113 и ул. Леонова, 43б. В Орджоникидзевском районе демонтированы объекты по ул. Лянгасова, 30.

В мэрии напоминают, что по инициативе главы Перми Эдуарда Соснина в городе реализуется масштабная программа «Пермь в порядке». Проект включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на улучшение облика города, повышение комфорта жителей и создание благоприятного впечатления о Перми, а также предусматривает устранение несанкционированных НТО.

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