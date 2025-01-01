Глава СКР велел возбудить уголовное дело о нарушении прав жителей Прикамья Кизеловцы вынуждены жить в аварийном доме Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В связи с поступившей жалобой о нарушении прав жителей аварийного дома в Кизеле Пермского края глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.

Жалоба жителей дома на ул. Юбилейной, возведённого в середине прошлого века, поступила в Информационный центр СК России. Здание, утверждают люди, находится в критическом состоянии: крыша повреждена, наблюдается разрушение конструкций, осыпается штукатурка, а в некоторых квартирах обвалились потолки. Несмотря на признание здания аварийным в 2017 году, расселение постоянно откладывается и в последний раз было перенесено на 2026 год. Кизеловцы, вынужденные жить в опасных условиях или снимать жильё за свой счёт, обращались в разные инстанции, но безрезультатно.

По данному обращению Следственным управлением СК России по Пермскому краю ведётся проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить отчёт о ходе расследования.

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