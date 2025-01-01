В Великом Новгороде стартовала весенняя уборка дорог с применением «Бионорд Шампуня» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В рамках подготовки к весенне-летнему периоду дорожные службы Великого Новгорода снова задействуют «Бионорд Шампунь» для очистки улично-дорожной сети от оставшихся после зимы загрязнений. По словам представителей МКУ «Городское хозяйство», часть запасов этого специализированного средства была закуплена ещё в прошлом году, но благодаря его концентрации и экономичному расходу, продукт задействован и в текущем сезоне.

Как отмечает производитель — Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ), «Бионорд Шампунь» разрабатывался с учётом безопасности для окружающей среды. Его формула оптимизирована с учётом того, чтобы удалять зимнюю грязь, остатки песка, солевые смеси, остатки нефтепродуктов и масляные пятна в разы быстрее, чем при обычной влажной уборке, не создавая вредного пылевого облака. Согласно проведённым тестам, эффективность средства до 15 раз превышает возможности обычной воды, что помогает коммунальным службам экономить время и ресурсы.

В МКУ «Городское хозяйство» подчёркивают, что главной задачей при весенней уборке является обеспечение максимальной чистоты и комфорта без использования агрессивной химии. «Бионорд Шампунь» отвечает этим требованиям, поскольку обладает подтверждённой экологической безопасностью. Кроме того, продукт уже успешно использовался в Великом Новгороде с 2023 года и зарекомендовал себя как надёжное решение для поддержания порядка даже при высокой интенсивности движения транспорта.

Безопасность «Бионорд Шампуня» подтверждена полным комплектом документации, включая санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт безопасности ФГУП «Стандартинформ» и сертификат соответствия Госстандарта России «РОСТЕСТ». Особая формула средства помогает дорожным службам добиться чистоты в том числе и на сложных участках, не повреждая при этом дорожное покрытие. Применение «Бионорд Шампуня» позволяет эффективнее бороться со стойкими налётами по всей улично-дорожной сети, облегчая дальнейшую уборку и поддерживая чистоту городских улиц в течение всего сезона.

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