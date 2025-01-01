Международный фестиваль научного кино пройдёт в Перми с 11 по 17 апреля В программу FUTURE.DOC вошли 14 документальных фильмов Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC (12+) в 2025 году пройдёт с 11 по 17 апреля. Как и в прошлом году, главной площадкой события станет Кристалл-центр. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края.

В программу вошли 14 документальных фильмов из России, Дании, США, Бельгии и Нидерландов, которые расскажут о научных открытиях и инновациях. В этом году будут представлены картины об исследованиях в области космоса, крионики, физики, медицины и экологии. Зрители увидят первый документальный авторский фильм о Большом адронном коллайдере «Сквозь тёмную материю» (12+), а фильм «Крионика. Дневники бессмертия» (18+) погрузит в мир крионики.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, интерактивы, дискуссии и лекции с учёными и экспертами. Участники обсудят изучение космоса в 2024 году, новые подходы в лечении рака, мифологию Урала.

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