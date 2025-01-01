Пермские энергетики рассказали о Герое Советского Союза Алексее Бушмакине В честь него названа одна из улиц столицы региона Поделиться Твитнуть

Фото: Ресурс «Память народа», Агентство по делам архивов Пермского края

Проект «Улица Победы» реализуется в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и посвящён улицам Перми, названным в честь Героев Советского Союза, уроженцев столицы региона и Прикамья.

Улица Бушмакина в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми с 1965 года названа в честь нашего земляка, гвардии подполковника, Героя Советского Союза Алексея Петровича Бушмакина.

Алексей Бушмакин родился 10 (23 по старому стилю) февраля 1913 года в деревне Сергеевка Чернушинского района Пермской области. После школы получил средне-специальное образование, и в 1932 году был призван в Красную Армию. Окончил военную школу пограничных войск и военное училище. Участник боёв на реке Халкин-Гол в 1939 году.

В 1943 году мотострелковый батальон с командиром Бушмакиным в ходе Курской битвы в числе первых форсировал реку Орс и провёл успешный рейд в глубину обороны гитлеровцев. Весной 1944 года внезапным манёвром обойдя Каменец-Подольск, бушмакинцы отбросили врага и освободили город. В ходе Львовско-Сандомирской операции батальон Бушмакина закрепился на Сандомирском плацдарме, уничтожив порядка 20 танков противника.

Фото: Ресурс «Память народа», Агентство по делам архивов Пермского края

Во время Висло-Одерской операции Бушмакин и солдаты под его руководством форсировали реку Одер, пройдя через скопления льда под сильным огнём немцев. В рукопашной схватке советские воины отбросили фашистов с занятых на берегу рубежей. Было уничтожено до 100 солдат и офицеров вермахта, захвачено 3 дота и обеспечена переправа наших частей. Сам Алексей Бушмакин был трижды тяжело ранен в боях. В 1945 году ему было присвоено почётное звание Героя Советского Союза. Также награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и др.

Затем были окружение Берлина, взятие Бранденбурга, разгром 12-й немецкой армии Венка, освобождение столицы Чехословакии — Праги. В боях за город Мост мотострелки Бушмакина уничтожили 20 орудий фашистов. В 1949 году Алексей Петрович окончил высшую офицерскую бронетанковую школу и в 1953 году уволен в запас.

В Перми Алексей Бушмакин работал в леспромхозе, на разных предприятиях города, руководил Пермским ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии и флоту). Умер в 1964 году и похоронен на кладбище «Кислотные дачи».

Фото: Ресурс «Память народа», Агентство по делам архивов Пермского края

Память об Алексее Бушмакине сохраняется в Чернушке, где на Аллее Славы установлен его бюст, а также названа улица. В Перми на доме, где проживал Алексей Петрович, установлена мемориальная доска.

За тепло в домах на улице Бушмакина отвечают специалисты Района котельных № 1 Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и участка № 3 Тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Энергетики поздравляют ветеранов и жителей Пермского края с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, и желают мирного неба над головой.

С Днём Победы!





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