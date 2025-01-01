Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми завершился детский балетный конкурс Пермскому хореографическому училищу исполняется 80 лет Поделиться Твитнуть

"Дети табора". Танцует студия "Россиянка" (Екатеринбург). Фото: Вероника Петрова

Стало общим местом называть Пермское хореографическое училище «ровесником Победы», но это чистая правда — оно было открыто в 1945 году после того, как в Ленинград вернулись из молотовской эвакуации труппа театра им. Кирова (сейчас — Мариинский театр) и преподаватели Ленинградского хореографического училища. А ученики — остались.

С тех пор пермская школа хореографии много чем прославилась, в первую очередь — выдающимися выпускниками. Нынешний директор училища Дарья Соснина — человек инициативный, и среди её начинаний — собственный балетный конкурс, который, как и уже прославленный «Арабеск», является всероссийским и открытым для зарубежного участия.

Конкурс «Надежда» появился в 2020 году как внутреннее мероприятие училища, чтобы в условиях ковидного карантина поддержать уровень балетной подготовки и дать ученикам новые стимулы для развития, однако уже в следующем году он стал российским и открытым для иностранного участия. Нынче «Надежда» прошла 23-25 марта уже в шестой раз и собрала более 830 участников из 41 российского региона, а также из Беларуси, Сербии и Японии. В отличие от «Арабеска», этот конкурс, во-первых, детский; во-вторых, не только профессиональный, но и любительский; а в-третьих, в нём нет номинаций, связанных с современной хореографией, зато представлен народно-сценический танец.

Количество участников говорит о востребованности этого формата: очень важно для детей, в том числе и детей, занимающихся в любительских коллективах, пройти профессиональную экспертизу своих достижений, почувствовать свой потенциал, да и просто пообщаться со сверстниками, разделяющими их интересы.

Как все подобные события, «Надежда» отличается насыщенной программой: участие в конкурсе стало важным и полезным не только для победителей, но и для слушателей мастер-классов, во время которых маститые педагоги «ставили» руки и ноги ребятам, приехавшим из менее «балетных» городов, чем Пермь.

…А победителей было много, потому что много номинаций: отдельно оценивались профессионалы и любители, отдельно — дети разных возрастов; солисты, дуэты и ансамбли и, разумеется, классический и народно-сценический танец. Жюри было строгим: например, в номинации «Профессионалы/Классический танец/Соло/1-2 год обучения» не были присуждены ни первое, ни второе место — жюри не нашло достойных претендентов; такая же картина и в некоторых других номинациях.

При этом жюри, состоявшее в основном из преподавателей Пермского хореографического училища, проявляло железную принципиальность: пермяков среди лауреатов всего четверо — три приза получило училище и ещё один — балетная студия «Класс Юлии Гоголевой». Подавляющее большинство призов забрала Московская государственная академия хореографии, но есть лауреаты и из Минска, Уфы, Казани, Кемерово, Калининграда, подмосковной Балашихи… — из множества городов.

Лучшие конкурсные номера были показаны на гала-концерте, который прошёл в Доме народного творчества «Губерния». Очень жаль, что зал был не совсем полон: это было чудесное событие для всех, кто любит танец, ничуть не хуже знаменитых выпускных концертов хореографического училища, на которые билеты не достать.

Кстати, ученики Пермского хореографического училища воспользовались этой возможностью, чтобы подготовиться к выпускному концерту: они исполнили в «Губернии» целый дивертисмент из номеров, которые не участвовали в конкурсе. Здесь были и классические адажио — из «Коппелии» и из «Спящей красавицы», и характерные танцы — испанский из «Лебединого озера» и монолог Айши из «Гаяне» в непревзойдённой хореографии Нины Анисимовой — тот самый танец, который впервые был исполнен в Перми, точнее, в Молотове, сразу после того, как Арам Хачатурян написал «Гаяне» в эвакуации в пермской гостинице-семиэтажке. Очень уместное напоминание о двойном юбилее — Победы и пермской балетной школы.

Приезжие солисты и коллективы порадовали разнообразием. Особенно броско смотрелись народно-сценические танцы: классическая хореография требует совершенства, которого трудно ждать от детей, а вот все эти коленца и притоптывания лишь выигрывают от того, что их исполняют совсем крошечные танцовщики, такие, например, как малышки из «Школы юных балерин» (Балашиха) — самые маленькие участники конкурса, и при этом очень талантливые и хорошо выученные. Неудивительно, что они стали лауреатами I степени в номинации «Любители/Классический танец/Ансамбль/9-10 лет».

Замечательно показала себя воспитанница Пермского хореографического училища Юми Уемацу — лауреат II степени в номинации «Профессионалы/Классический танец/Соло/5-6 год обучения». Она исполнила вариации Одалиски из «Корсара», и хореография Мариуса Петипа выглядела практически безупречно, да и сама балерина отлично выглядит — изящная, длинноногая, с красивыми плавными линиями.

Жаль, что в концерте выступили не все лауреаты. Было бы интересно посмотреть на тех, кто занял первые места.

Гала-концерт «Надежды» (0+) в год 80-летия организовавшего этот конкурс училища впервые прошёл не в учебном театре, а на большой сценической площадке, с билетами пусть и недорогими, но всё же платными. Это своего рода эксперимент, но эксперимент, который наверняка станет основой для большого развития. «Надежда» претендует на то, чтобы стать ещё одним балетным брендом Пермского края.

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