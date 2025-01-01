На «ПМУ» модернизирована защита электроснабжения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» завершилась реализация проекта «Совершенствование средств релейной защиты (РЗА) и противоаварийной автоматики системы электроснабжения» на основе моделирования реальных и аварийных физических процессов, происходящих в энергосистеме.

В 2024 году на подстанциях производств аммиака и карбамида проведена замена устаревших систем РЗА на базе электромеханических реле на современные микропроцессорные устройства. Проведена корректировка уставок РЗА подстанций, питающих электрооборудование парового котла и установки получения азотной кислоты цеха по производству карбамида. В марте 2025 года закончены работы на подстанции водоблока.

Леонид Никитин, главный энергетик филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— В электрической части энергосистем могут возникать процессы, при которых токи могут достигать 1 тыс. ампер и более. Это может привести к тяжёлым последствиям. Чтобы этого не произошло, для выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов применяется релейная защита. Она позволяет при достижении значений уставок за доли секунды отключить повреждённые участки, при этом обеспечивая работоспособность остального оборудования.

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