Жителя Перми оштрафовали за остекление балкона и опасный козырёк Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы добились от местного жителя демонтажа самовольно возведённых конструкций на балконе. Мужчина, проживающий в Индустриальном районе, без получения необходимых разрешений установил козырёк и застеклил балкон. Данные изменения не соответствовали проектной документации дома. Учитывая, что под балконом находился тротуар, скопление снега и льда на козырьке создавало опасность для пешеходов.

После игнорирования предписаний управляющая компания обратилась в суд, который признал балкон небезопасным. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, обязывающее пермяка убрать остекление и козырёк.

Мужчина был предупреждён о штрафах за неисполнение решения суда, а также об обязанности выплачивать неустойку управляющей компании (50 руб. в день). Однако это не побудило его к действиям. В результате пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб. Штраф был оплачен, но демонтаж затянулся на 222 дня. Пристав рассчитал неустойку в размере 11 500 руб. Осознав, что денежные взыскания стали следствием его медлительности, житель Перми выплатил всю сумму долга. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Пермскому краю.

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