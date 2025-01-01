Председателя сельхозкооператива в Пермском крае осудили за сокрытие налогов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Чернушке (Пермский край) председатель сельскохозяйственного производственного кооператива признан судом виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, а именно в утаивании финансов организации, предназначенных для погашения задолженности по налогам, сборам и страховым выплатам, в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что с 28 февраля по 31 июля 2024 года обвиняемый, занимая должность председателя в сельскохозяйственном кооперативе, имеющем долг по налогам и взносам в размере более 3,5 млн руб., распоряжался денежными средствами организации в сумме 4,9 млн руб., используя их в своих целях.

В ходе расследования предприятие полностью компенсировало нанесённый ущерб в размере свыше 4 млн руб.

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